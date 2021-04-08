РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Жители подмосковного Подольска могут записать своих детей на интерактивные бесплатные уроки доброты от центра реабилитации временно бездомных животных «Юна», их проводят в онлайн- и оффлайн-форматах с посещением центра, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

Центр объявил набор на Юна-классы - это интерактивные уроки для детей с 1 по 9 класс. Программу и учебный материал разработали сотрудники центра для формирования культуры ответственного обращения с домашними животными, развития гуманистических качеств личности и собственной активной позиции через помощь бездомным животным.

Проведение уроков возможно в четырех разных форматах. Это программа с экскурсионным посещением центра «Юна», где ребята смогут познакомиться с его подопечными, понаблюдать за простейшими ветеринарными манипуляциями, вместе с профессиональным кинологом провести занятие по социализации для одного из подопечных центра. Вторая программа с выездом педагога «Юны» в учебное учреждение. Третья - курс из девяти занятий, проходящих на протяжении учебного года. Четвертая - курс уроков в онлайн-формате. Все занятия абсолютно бесплатные.

Центру важно рассказать подрастающему поколению, как правильно обращаться с домашними животными, развить милосердие и интерес к благотворительности. Только культура воспитания сможет уменьшить количество бездомных животных.

Чтобы направить детей в увлекательный мир животных, познакомить с центром и подопечными, нужно отправить заявку на адрес: yunaclass@yunacenter.ru. Сотрудники центра подробно расскажут о каждой программе и помогут организовать урок.