РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Жители подмосковного Подольска могут записать своих детей на интерактивные бесплатные уроки доброты от центра реабилитации временно бездомных животных «Юна», их проводят в онлайн- и оффлайн-форматах с посещением центра, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».
Центр объявил набор на Юна-классы - это интерактивные уроки для детей с 1 по 9 класс. Программу и учебный материал разработали сотрудники центра для формирования культуры ответственного обращения с домашними животными, развития гуманистических качеств личности и собственной активной позиции через помощь бездомным животным.
Центру важно рассказать подрастающему поколению, как правильно обращаться с домашними животными, развить милосердие и интерес к благотворительности. Только культура воспитания сможет уменьшить количество бездомных животных.
Чтобы направить детей в увлекательный мир животных, познакомить с центром и подопечными, нужно отправить заявку на адрес: yunaclass@yunacenter.ru. Сотрудники центра подробно расскажут о каждой программе и помогут организовать урок.
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