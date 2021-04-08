РИАМО - 8 апр. За минувшие сутки в столице выявили 2024 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 041 779 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Ранее в московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» заработали выездные бригады вакцинации от коронавируса.

За последние сутки в РФ выявлено 8 672 новых случая коронавируса. Также за сутки полностью выздоровели 9 558 человек, зафиксировано 365 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 614 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 845 летальных исходов, выздоровели 4 239 038 человек.