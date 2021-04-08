РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Команда колледжа «Знание» победила в конкурсе знатоков английского языка в рамках городского фестиваля «Студенческая весна - 2021», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

7 апреля в рамках городского фестиваля на базе школы BKC Подольска состоялся конкурс знатоков английского языка. В нем приняли участие девять команд из учреждений профессионального образования округа.

Первое место у команды колледжа «Знание», второе - у РГУТиС и третье - у ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5».

В рамках конкурса студенты презентовали себя, свое хобби и учебное заведение, в котором они учатся. Все презентации сделали на английском языке, а все последующие задания послужили проверкой навыков чтения, письма, говорения, аудирования и грамматики.