РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы глава Подольска Николай Пестов и настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба выпустили в небо голубей, сообщается в группе «Троицкий собор г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

6 и 7 апреля в Троицком соборе города прошли уставные богослужения, которые возглавил Ганаба. За богослужением молился Пестов.

По древней традиции в праздник Благовещения после богослужения Пестов и Ганаба выпустили в небо голубей с северной паперти Троицкого собора.