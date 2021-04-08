РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 апр. В четверг с 10:00 из-за аварии отключили подачу тепла и горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов на шести улицах в Балашихе, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

Аварийное отключение горячего водоснабжения и отопления произошло в микрорайоне Балашиха-1 на шоссе Энтузиастов, №№1, 5, 5А, 5Б, 7/1, 7А, 11/1; на улице Флерова, №№ 2/3, 4, 5, 2А, 4А; на улице Победы, №№2, 4, 6; на проспекте Ленина, №№6, 8; на улице Советской, №№3, 3А, 2А, 2/9; на площади Славы, №1.

Отключение произошло в связи с остановкой котельной №2 (выходом из строя насоса). Жителям домов приносят извинения за доставленные неудобства.