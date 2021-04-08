Когда высаживать рассаду весной 2021 года

Что высаживать рассадой
Перед посадкой в открытый грунт на подоконниках обычно выращивают помидоры, перцы, баклажаны, белокочанную и цветную капусту, брокколи, базилик и однолетние цветы.
«Вербену, георгины, петунии, колокольчики, виолу необходимо сначала культивировать дома, иначе можно не дождаться их цветения на участке. А вот астры, бархатцы и циннии, когда устанавливается теплая погода, можно сразу высаживать в открытый грунт», – рассказывает Марина Алтухова, руководитель проектов по развитию компетенций категории «Сад» в «Леруа Мерлен».
Опытный дачник из городского округа Шатура Владимир Синицын добавляет, что хорошо переносят прохладу и не требуют предварительного выращивания дома морковь, лук, укроп и петрушка.
Когда подготавливать рассаду
Рассаду обычно подготавливают в марте, но некоторые культуры, которые долго прорастают, сажают еще в феврале. По словам Владимира Синицына, раньше всего высеивают зимние или поздние сорта овощей. Ориентироваться необходимо на время посадки, указанное на упаковке семян, а также на расположение окон – на подоконниках тех, которые выходят на юг, рассада растет быстрее.
Марина Алтухова напоминает, что при расчете срока посева рассады надо учитывать, что на участок ее можно переносить в среднем через два месяца. Срок созревания плодов на упаковке обычно указывают именно с момента высадки растения в грунт.
Влияние снежной зимы
Зима 2021 года была очень снежной, однако, по словам Марины Алтуховой, сроки высадки растений в открытый грунт зависят не от количества снега зимой, а от температуры воздуха и почвы. Так как невозможно точно предсказать, будет весна ранней или поздней, опытные дачники заготавливают рассаду в обычные сроки, в феврале–марте.
Владимир Синицын говорит, что в этом вопросе очень многое зависит от расположения участка:
«Если огород находится на южном склоне, рассаду можно высаживать раньше. Если участок находится в низине или он затенен постройками или деревьями, то так делать нельзя. Торфяная почва прогревается и высыхает быстрее, чем глинистая. На одном и том же участке где-то может быть более сыро, где-то менее, поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно».
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Как проверить готовность почвы
Три главных параметра, на которые надо ориентироваться при высадке рассады, – это влажность почвы, температура грунта и воздуха.
Оценить пригодность земли для высадки растений можно с помощью измерителя влажности. Для этого нужно воткнуть прибор в почву на глубину до 15 сантиметров и посмотреть на специальный индикатор. Оптимальный уровень – 60–75 % НВ (наименьшей влагоемкости). Показатель может варьироваться в зависимости от конкретной культуры.
Если высадить рассаду в непрогретую почву, растения могут заболеть или погибнуть. Для некоторых теплолюбивых культур принципиальна разница даже в несколько градусов.
«Определить температуру почвы можно с помощью садового термометра. Для этого его просто нужно заглубить в почву. Измерять температуру лучше в течение трех дней – в среднем она должна быть около 18 градусов. Если специального термометра нет, можно взять уличный, закопать его на глубину посадки растения и оставить на 7–10 минут», – объясняет Марина Алтухова.
Перед посадкой специалисты советуют смотреть прогноз погоды, следить, чтобы в ближайшее время не было заморозков. Чтобы теплолюбивые растения прижились, температура воздуха не должна опускаться ниже пяти градусов. Оптимально, если она будет около 20 градусов.
Наконец, существует народный способ проверки готовности почвы – просто посидеть на земле около десяти минут. Если вы не почувствуйте прохлады от земли – можно сажать рассаду.
«Я обхожусь без термометра – просто касаюсь земли ладонью и уже по опыту определяю, достаточно ли она прогрелась. Высаживать рассаду начинаю, ориентируясь на инструкции на упаковках с семенами, примерно в начале июня», – рассказывает Владимир Синицын.
Что выращивать в теплицах
Теплолюбивые культуры с большим вегетативным сроком роста (томаты, баклажаны, перцы) лучше выращивать в теплицах или парниках. В них воздух всегда теплее окружающей среды на 5–6 градусов, да и почва прогревается значительно быстрее. Защитные конструкции – спасение для садоводов на весь сезон, ведь в июне в средней полосе всегда наблюдаются возвратные заморозки, во время которых температура может опускаться до шести градусов. Кроме того, парники и теплицы защищают растения от избыточных дождей, града и ветра.
Высаживать рассаду в парник можно чуть раньше, чем в открытый грунт, например, в конце мая. Многое зависит от параметров конструкции. Если она с подогревом, то никакие заморозки растениям точно не будут страшны.
Как подготовить почву
Повышенная влажность, которая может возникнуть после таяния снегов, опасна для растений: она способствуют развитию грибковых и инфекционных заболеваний. В этом году дачники могут столкнуться с фитофторозом или мучнистой росой (заболевания растений. – Прим. ред.)
«Чтобы не возникло проблем при подготовке парников и грядок, необходимо обработать почву любым из препаратов: «Трихоцин», «Триходермин», «Гамаир» или «Алирин-Б». Некоторые из них борются только с грибами, а другие обладают и ярко выраженным противобактериальным действием», – советует агроном садового центра «Ромашкино парк» Татьяна Корсун.
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Сдерживание роста
Если саженцы уже подросли, а влажность и температура для высадки неподходящие, стоит сдержать рост растений. Для этого существует несколько приемов:
– пикировка – пересадка растения в другую емкость с небольшим усечением корневой системы;
– перевалка – перемещение растения в емкость большего объема без разрушения кома с корнями;
– изменение температурного режима. Обычная температура для весенней закалки растений – 16 градусов, для сдерживания роста достаточно снизить ее до 12 градусов.
Эти действия вызывают стресс у растений, и все свои силы они направляют на восстановление и выживание в новых условиях, а не на рост, поясняет Марина Алтухова.
«Тем самым вы не допустите избыточного роста рассады и сформируете у нее отличную корневую систему. Но если не хочется возиться с землей, пересадкой и понижением температуры, можно воспользоваться следующими препаратами для сдерживания роста рассады – «Атлет», «Рэгги», «Крепень», – заключает эксперт.
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