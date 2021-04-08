Когда высаживать рассаду весной 2021 года

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Три главных параметра, на которые надо ориентироваться при высадке рассады, – это влажность почвы, температура грунта и воздуха.

Оценить пригодность земли для высадки растений можно с помощью измерителя влажности. Для этого нужно воткнуть прибор в почву на глубину до 15 сантиметров и посмотреть на специальный индикатор. Оптимальный уровень – 60–75 % НВ (наименьшей влагоемкости). Показатель может варьироваться в зависимости от конкретной культуры.

Если высадить рассаду в непрогретую почву, растения могут заболеть или погибнуть. Для некоторых теплолюбивых культур принципиальна разница даже в несколько градусов.

«Определить температуру почвы можно с помощью садового термометра. Для этого его просто нужно заглубить в почву. Измерять температуру лучше в течение трех дней – в среднем она должна быть около 18 градусов. Если специального термометра нет, можно взять уличный, закопать его на глубину посадки растения и оставить на 7–10 минут», – объясняет Марина Алтухова.

Перед посадкой специалисты советуют смотреть прогноз погоды, следить, чтобы в ближайшее время не было заморозков. Чтобы теплолюбивые растения прижились, температура воздуха не должна опускаться ниже пяти градусов. Оптимально, если она будет около 20 градусов.

Наконец, существует народный способ проверки готовности почвы – просто посидеть на земле около десяти минут. Если вы не почувствуйте прохлады от земли – можно сажать рассаду.

«Я обхожусь без термометра – просто касаюсь земли ладонью и уже по опыту определяю, достаточно ли она прогрелась. Высаживать рассаду начинаю, ориентируясь на инструкции на упаковках с семенами, примерно в начале июня», – рассказывает Владимир Синицын.

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