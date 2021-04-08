РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Научно-производственное объединение «ЛУЧ» из подмосковного Подольска представила свои разработки на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2021», сообщается в группе «ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» в соцсети «ВКонтакте».

В начале апреля сотрудники отделения «Оптика и информационные технологии» ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» приняли участие в международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2021».

На своей выставочной экспозиции продемонстрировали как новейшие разработки отделения, так и классические продукты для нужд отечественной промышленности. В процессе работы сотрудники отделения отвечали на вопросы посетителей и участников выставки. Провели переговоры с представителями более 40 компаний, заинтересовавшихся продукцией и возможностями дальнейшего сотрудничества.

Обширная деловая программа ежегодного конгресса технологической платформы РФ «Фотоника» отражает все тенденции современного рынка лазеров и оптоэлектроники.

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» решает задачи по разработке и обеспечению атомной промышленности тепловыделяющими элементами и сборками для ядерных энергодвигательных установок, а также создает тепловыделяющие элементы нового поколения.

НИИ НПО «ЛУЧ» является уникальным комплексом современных технологий на основе монокристаллических и высокотемпературных материалов.

С использованием накопленного богатого опыта по разработке высокотемпературных материалов и активных зон на их основе для ЯЭУ в НПО «Луч» в рамках специальных и конверсионных программ созданы технологии и конструкции металлических и керамических зеркал из широкой номенклатуры материалов (медь, молибден, вольфрам, бериллий, карбид кремния и др.) для лазерных установок, анодов для металлокерамических рентгеновских трубок, оснастки для электронной промышленности и пеналов для хранения и захоронения высокоактивных отходов и отработанного ядерного топлива из карбида кремния.

Используются технологии производства полупроводникового монокристаллического кремния повышенной чистоты и однородности и конструкционной керамики из моно- и поликристаллического оксида алюминия для точного машиностроения, часовой и кабельной промышленности, проходок среднего напряжения главного циркуляционного насоса АЭС.