РИАМО - 8 апр. Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении Главным управлением ЗАГС Московской области закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЧОП «Викториал Секьюрити» на действия ГУ ЗАГС Подмосковья (заказчика) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране объектов и имущества.

В управлении рассмотрели дело и признали жалобу ЧОП «Викториал Секьюрити» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, представители заказчика обратились в суд.

Арбитражный суд столицы отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.