РИАМО - 8 апр. В новой Москве снизился объем продаж квартир в новостройках, по словам девелоперов, они не могут вывести на рынок дополнительные объемы жилья, такой дефицит привел к росту цен на жилье, пишет в четверг газета «Коммерсант».

За первый квартал этого года в новой Москве совершили 7,1 тыс. сделок по продаже жилья. Это на 32,8% меньше, чем в IV квартале прошлого года, по данным компании Est-a-Tet. В то же время в старой Москве было совершено на 21% больше новых сделок.

За первые три месяца 2021-го на продажу в новой Москве выставили на 74% меньше площадей жилья, чем в конце 2020 года. Застройщики продают квартиры в новых корпусах строящихся комплексов, но многие покупатели готовы приобретать жилье еще на этапе котлована.

По словам девелоперов, работающих в новой Москве, запас новых проектов исчерпан, а, чтобы подготовить документацию по новым проектам, нужно время.

«Компании не спешат выводить новые проекты в продажу, так как это может привести к формированию избыточного предложения на рынке и повлечь за собой снижение цен на квартиры», — считает аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов.

Так, по данным СЕО Dataflat.ru Александра Пыпина, в начале этого года цены на жилье в новой Москве выросли на 29%. В старой Москве цены выросли на 22%, а в Подмосковье – на 28%.

Благодаря росту цен выросла выручка застройщиков новой Москвы. За первый квартал рост выручки составил 63% год к году. Выручка девелоперов, работающих в старой Москве, увеличилась на 47%, в Подмосковье – на 33%.

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