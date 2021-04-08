РИАМО - 8 апр. Плотность движения на дорогах Москвы утром в четверг оценивается в 6 баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Ситуацию на дорогах осложняют дождь и ремонтные работы.

Сильно загружены центральные улицы города. Небольшие пробки есть на Яузском бульваре, Москворецкой, Кремлевской и Раушской набережной, а также на Арбате, Тверском бульваре.

Также заторы образовались на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Загружены северо-запад, юго-запад, юго-восток, северо-восток МКАД.

До середины дня, согласно прогнозам, загруженность дорог сохранится на уровне 6 баллов.