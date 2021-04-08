РИАМО - 8 апр. Московская служба занятости и Россельхозбанк создали проект по обучению с дальнейшим трудоустройством, обучение будет длиться 2,5 недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что благодаря этому проекту работодатель сможет нанять готовых специалистов, которые уже обучены в соответствии с нужными требованиями.
Россельхозбанк примет на работу людей, которые пройдут обучение в центре «Профессионал» по курсу «Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг». Пройти обучение смогут те, кто получил высшее экономическое образование, до этого работал в финансовой или банковской сфере.
Отбор для участия в программе обучения начнется в середине апреля. Во время обучения соискателям расскажут про законодательство в банковской сфере, технологии продаж, виды операций и банковских документов, правила взаимодействия с клиентами.
Столичная служба занятости помогает найти работу тем, кому сложно это сделать самостоятельно.
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