РИАМО - 8 апр. Московская служба занятости и Россельхозбанк создали проект по обучению с дальнейшим трудоустройством, обучение будет длиться 2,5 недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московская служба занятости совместно с Россельхозбанком запускает проект с трудоустройством после прохождения обучения. Кастомизированное обучение под запрос работодателя по согласованным с ним программам позволит обеспечить соискателю возможность гарантированного трудоустройства, получить актуальные знания и навыки, конкретизировать свои карьерные ожидания», — сказала Ракова.

Она добавила, что благодаря этому проекту работодатель сможет нанять готовых специалистов, которые уже обучены в соответствии с нужными требованиями.

Россельхозбанк примет на работу людей, которые пройдут обучение в центре «Профессионал» по курсу «Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг». Пройти обучение смогут те, кто получил высшее экономическое образование, до этого работал в финансовой или банковской сфере.

Отбор для участия в программе обучения начнется в середине апреля. Во время обучения соискателям расскажут про законодательство в банковской сфере, технологии продаж, виды операций и банковских документов, правила взаимодействия с клиентами.

Столичная служба занятости помогает найти работу тем, кому сложно это сделать самостоятельно.

Что почитать, пока ищешь работу: бизнес‑литература для востребованных специалистов>>