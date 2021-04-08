РИАМО - 8 апр. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в 15 кражах из сетевых магазинов, их заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны участники группы, подозреваемые в совершении серии краж из сетевых магазинов», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее злоумышленники повредили камеру видеонаблюдения и незаконно проникли в складское помещение продуктового магазина, расположенного в Домодедове. Он украли табачную продукцию и сейф с деньгами.

Полицейским удалось установить их личности после изучения записей с камер. При поддержке Росгвардии троих подозреваемых задержали в Москве и Видном.

При осмотре автомобиля одного из задержанных полицейскими обнаружен и изъят демонтажный инструмент, предположительно используемый при совершении преступления.

Мужчины пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Подозреваемые могут быть причастны еще к 14 кражам. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание всех соучастников противоправной деятельности.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.