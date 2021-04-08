РИАМО - 8 апр. С 19 по 21 апреля в семи кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы, музыку к которым написал композитор Сергей Прокофьев, зрители смогут увидеть картины «Александр Невский», «Иван Грозный» и «Котовский» и фильм-балет «Хрустальный башмачок», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приглашаем любителей классической музыки и кино в наши кинотеатры. В новой программе — картины, музыкальное сопровождение для которых сочинил Сергей Прокофьев», — сказали в пресс-службе сети «Москино».

Для просмотра кино необходимо пройти предварительную регистрацию. Ленты покажут в кинотеатрах Спутник», «Тула», «Юность», «Полет», «Факел», «Вымпел» и «Молодежный».

Показ фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Васильева и Бориса Иванова состоится 19 апреля в кинотеатре «Спутник» в 14:00. 20 апреля в 14:00 в кинотеатре полет «Полет» пройдет показ картины «Котовский» Александра Файнциммера.

Еще одну работу Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» зрители смогут увидеть 21 апреля в 14:40 в «Молодежном».

Программу, посвященную 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, закроет экранизация балета Сергея Прокофьева по мотивам сказки про Золушку «Хрустальный башмачок». Показ пройдет 21 апреля в кинотеатре «Вымпел» в 17:00.