РИАМО – 8 апр. Концепция викендинга – двухдневных туров в выходные на небольшие расстояния – набирает популярность у жителей Москвы на фоне ограничений зарубежных поездок из-за пандемии, сообщил основатель компании Weekender Константин Наприенко.

«Мы замечаем всплеск интереса к двухдневным поездкам на небольшие расстояния – в нескольких часах от Москвы. Кратковременный тур позволяет перезагрузиться, отдохнуть в компании единомышленников, посетить неизбитые локации и таким образом за выходные получить впечатления, как от мини-отпуска», - сказал Константин.

Как отметила одна из участниц тура Юлия, уникальность маршрутов проекта заключается во внимании к деталям. Она поделилась эмоциями от поездки в Козельск.

«Мое путешествие выходного дня – настоящее лоскутное одеяло, сплетенное из множества маленьких деталей, элементов, пазлов, аккуратно собранных и выверенных. Константин – проводник в мир «одноэтажной России», в маленькие города, поселки и области, куда бы сам ты вряд ли забрел», - рассказала Юлия.

Она добавила, что ее приятно впечатлили пятизвездочный отель в маленьком городке, необычный Музей бумаги, экскурсии на производство сидра, в природный заповедник, где живут зубры, и «микро-диснейленд». По ее словам, путешествие украсили ужин в камерном саду с самодельным глинтвейном, профессиональным фотографом и ведущим.

«Закрытие границ не захлопнуло для нас дверь в мир путешествий. Просто теперь туристы выбирают другие форматы. Наши туры – это небольшие группы путешественников, отсутствие многолюдных мест, много времени на свежем воздухе, а не в транспорте», – пояснил Константин.

Компания Weekender специализируется на авторских двухдневных турах на короткие расстояния в пределах 2–3 часов езды от Москвы. Идея проекта состоит в том, чтобы соединить в одном туре разные впечатления. Историческая часть путешествия включает посещение музеев, усадеб, памятных мест. Экстремальные ощущения можно испытать при спуске в пещеру или катании на внедорожниках. Гастрономические впечатления туристы получат на дегустациях натурального сидра, фермерских сыров и глинтвейна, приготовленного собственноручно. Программы рассчитаны на разный возраст туристов.

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