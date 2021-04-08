РИАМО - 8 апр. Бесплатную парковку на 150 машино-мест организовали в районе Фили-Давыдково на месте незаконной постройки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самострой располагался по адресу: улица Тарутинская, владение 5, корпус 1.

«Участок был огорожен незаконно, без оформления правоустанавливающих документов на использование территории. Разрешительная документация на строительство или реконструкцию объекта также не выдавалась», — сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что снос объекта был рассмотрен на заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Западного административного округа Москвы. Принято решение о демонтаже забора и административного здания.

Незаконный объект был полностью демонтирован, и теперь жители района могут бесплатно оставлять свои автомобили на этом месте. ​

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