РИАМО - 8 апр. Специалисты проведут капитальный ремонт первого корпуса многоквартирного дома улице Большая Серпуховская, в настоящее время идет работа над проектом, сообщается на официальном сайте столицы.

«Во время ремонта специалисты обновят фасад, отремонтируют внутренние инженерные системы, в том числе холодного и горячего водоснабжения, тепло- и электроснабжения, водоотведения. На завершающем этапе запланирован капитальный ремонт подъездов», - говорится в сообщении.

Ансамбль «Замоскворецкий рабочий» был построен в 1930–1936 годах архитектором Валентином Бибиковым. Все дома, входящие в композицию, носят номер 31, отличаются только цифры корпусов. Первый лучше всего сохранил свой исторический облик.

Основной задачей столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов является минимизация неудобств для жителей во время проведения работ.​