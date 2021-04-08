РИАМО - 8 апр. В столице оборот сферы спорта и красоты продолжает расти и вернулся к показателям начала 2020 года — до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до одного миллиарда рублей — на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в столице продолжают пользоваться высоким спросом спортивные товары. Оборот профильных магазинов в марте вырос до 1,3 миллиарда рублей – на 13,1% по сравнению с февралем.

Кроме того, индустрия красоты в целом демонстрирует докризисные показатели.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подчеркнул, что траты жителей столицы в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23% и достигли 4,25 миллиарда рублей.

«Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия в том числе благодаря празднованию 8 Марта», - отметил Пуртов.

Выручка магазинов косметики и парфюмерии увеличилась на 20,3% по сравнению с февралем. ​

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