РИАМО - 8 апр. В столице оборот сферы спорта и красоты продолжает расти и вернулся к показателям начала 2020 года — до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что в столице продолжают пользоваться высоким спросом спортивные товары. Оборот профильных магазинов в марте вырос до 1,3 миллиарда рублей – на 13,1% по сравнению с февралем.
Кроме того, индустрия красоты в целом демонстрирует докризисные показатели.
Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подчеркнул, что траты жителей столицы в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23% и достигли 4,25 миллиарда рублей.
«Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия в том числе благодаря празднованию 8 Марта», - отметил Пуртов.
Выручка магазинов косметики и парфюмерии увеличилась на 20,3% по сравнению с февралем.
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