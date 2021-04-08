РИАМО - 8 апр. Уголовное дело возбудили после ДТП на Рублевском шоссе, в котором пострадал шестилетний ребенок, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 7 апреля 2021 года вблизи жилого дома по Рублевскому шоссе. Автомобиль Mercedes сбил шестилетнего ребенка, переходившего проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу.

«В результате малолетний мальчик госпитализирован в детское медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», - сказала Иванова.

Расследование по уголовному делу продолжается.

В свою очередь, прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела.