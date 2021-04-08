РИАМО - 8 апр. Открыта запись на курсы в комплексе «Техноград» на ВДНХ по обучению специальностям в сфере строительства и электроэнергетики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Занятия будут проходить как в очном, так и онлайн-формате. Они подойдут для индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан.
Занятия в сфере строительства будут посвящены монтажу и контролю качества, ремонту и эксплуатации плоских и скатных кровель. Занятия начнутся в апреле, а в конце мая участники пройдут двухчасовую практику в мастерской.
На курсах по электроэнергетике слушателям расскажут про релейную защиту и автоматическую систему электроснабжения.
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