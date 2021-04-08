РИАМО - 8 апр. На территории Южного Бутова в Москве появился блок для начальных классов на 200 мест, который может трансформироваться в детский сад на 100 мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Корпус может функционировать и как блок начальных классов, и как детский сад. Также предусмотрена комбинированная форма, при которой здесь могут работать начальная школа для 200 учеников и детский сад на 100 мест», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Объект был построен за счет городского бюджета, его площадь составляет около 5,7 тысяч квадратных метров.

При трансформации здания классы с рекреациями и санузлами превращаются в 12 групповых комнат, а столовая может использоваться в качестве музыкального зала.​