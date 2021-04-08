РИАМО - 8 апр. В столице в четверг может выпасть около 13 мм осадков, что составляет почти 30% месячной нормы осадков и полностью норму осадков для первой декады апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в апреле составляет 44 мм.

В столице в четверг ожидаются дождь и снег, температура составит плюс 2 – плюс 4 градуса. Прогнозируется, что каждые 3 часа в городе будет выпадать 3-4 мм осадков. Причиной ухудшения погоды стал балканский циклон.

Ненастье стихнет только к вечеру. За 12 часов выпадет около 13 мм осадков.

Уже к выходным погода в Москве наладится. В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 9 – плюс 11 градусов, а в воскресенье – до плюс 15 градусов, что соответствует норме начала мая.

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