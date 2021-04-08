РИАМО - 8 апр. В центре дополнительного профессионального обучения и трудоустройства «Профессионал» появился тренинг по поиску работы, в рамках которого слушатели узнают как правильно трудоустроиться, составить резюме и написать сопроводительное письмо, в настоящее время курс прошли уже 500 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главная задача тренинга в том, чтобы у человека появилось понимание процесса поиска работы и четкий план действий. После нашей встречи не должно остаться вопросов о том, как писать резюме, кто такой HR-специалист и что он может спросить на собеседовании», - сказала карьерный консультант центра «Профессионал» Розалина Кагонян.

Кроме того, в центре проводятся индивидуальные консультации. Эксперты отмечают, что основные трудности в трудоустройстве возникают у людей старшего поколения, молодых специалистов и молодых мам.

Записаться на курсы нужно зарегистрироваться на сайте службы занятости и заполнить заявку.​

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