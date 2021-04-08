РИАМО - 8 апр. Первый водородный автобус может появиться в столице уже через один-два года, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Внедрить в систему общественного транспорта водородные автобусы в столице планируют в течение 30 лет в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта. Сегодня в Москве активно внедряется электротранспорт. К концу 2023 года власти планируют довести количество автобусов на электротяге до 2,2 тыс.

«Следующим шагом в развитии энергоэффективного и экологически чистого транспорта является применение водородных топливных элементов для получения электроэнергии непосредственно на самом автобусе, где основным топливом является водород, а потребность в зарядных станциях отпадает», — написал Ликсутов в своей колонке на РБК.

Он отметил, что для повсеместного внедрения транспорта на водороде нужно создать зарядную инфраструктуру в соответствии с градостроительным кодексом и согласовать ее с Ростехнадзором.

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