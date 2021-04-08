РИАМО - 8 апр. Умер тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, почетный гражданин Одинцовского района Виктор Куренцов, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Мои соболезнования родным и близким! Вечная память!» — написал Иванов в Instagram.

Куренцов родился в 1941 году в Витебской области. Он стал олимпийским чемпионом в 1968 году, серебряным призером Олимпиады в 1964 году. Куренцов также шесть раз становился чемпионом мира и семь раз – чемпионом Европы. Помимо этого, Куренцов был девятикратным чемпионом СССР.

За свою спортивную карьеру тяжелоатлет установил 26 мировых рекордов и завоевал 150 золотых наград. Был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1990 году Куренцов был избран депутатом Одинцовского городского совета. С 1999 по 2003 год он был консультантом главы Одинцовского района по международным и региональным связям. В 2007 году Куренцову присвоили звание «Почетный гражданин Одинцовского муниципального района».