РИАМО - 8 апр. В ночь на четверг пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе в Проектируемом проезде №4296 в Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел 7 апреля по адресу: Проектируемый проезд №4296, дом 8. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное черное задымление на первом этаже. Был объявлен ранг пожара №2.

В 19:57 площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. Был создан штаб тушения пожара. В 21:15 пожар локализовали. Открытое горение ликвидировали в 00:05 четверга.

Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекли 45 единиц техники и 137 человек, в том числе от МЧС России — 23 единицы техники, 65 человек.