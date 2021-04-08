РИАМО - 8 апр. Столичные парки для гостей города и москвичей подготовили насыщенные программы, посвященные празднованию юбилея первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков будут идти с 11 по 30 апреля. В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Основная часть событий намечена на 12 апреля — на День космонавтики», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, парк «Северное Тушино» на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец» организует показы отечественных фантастических фильмов. 8 апреля в 18:30 можно будет увидеть фильм «Солярис» Андрея Тарковского. А 15 апреля — фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза». Начала сеанса в 18:30. Показы бесплатные, но нужно будет заранее зарегистрироваться.

Посетителей парка «Фили» ждет интерактивная программа. 12 апреля в выставочном центре Fili Hall артисты уличного театра «Черный квадрат» представят перформанс для всей семьи «Наука о космосе». Начало мероприятий в 14:00. Для участия нужно пройти регистрацию.

В Таганском парке можно будет побывать на мастер-классе по рисованию жидким акрилом. А также послушать лецию об освоении космоса. Регистрация по ссылке.

А 17 апреля в «Саду астрономов» парка «Сокольники» поставят шатер, где с 20:00 до 22:00 зрителям предложат посмотреть научно-популярный фильм. Еще посетители смогут насладиться электронной «космической» музыкой. Необходима предварительная регистрация.

Полный список мероприятий можно увидеть в аккаунтах «Мосгорпарка» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Там же разместят ссылки на регистрацию на некоторые мероприятия.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этом году исполняется 60 лет со дня полета космонавта Юрия Гагарина в космос.

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