РИАМО - 8 апр. Плохое настроение из-за пасмурной погоды весной еще не свидетельствует о наличии у человека депрессии, которая требует профессионального лечения, сообщила РИАМО врач-психотерапевт центра психического здоровья «Эмпатия» в Реутове, кандидат медицинских наук Татьяна Калиниченко.

«Здорового человека никакая плохая погода надолго не выбьет из колеи. Каждый человек уже интуитивно прибегает в различным способам получить положительные эмоции. Кто-то смотрит видео с яркой тропической природой, кто-то сажает рассаду в ожидании дачного сезона. Модницы выбирают наряды в ожидании теплого лета, путешественники - маршруты летних поездок», - сказала Калиниченко.

Также обычную хандру можно заглушить любимой музыкой или парфюмом, новыми вкусовыми или тактильными ощущениями, например, массажем или бассейном.

«Люди разные, единого рецепта для преодоления хандры от пасмурной погоды нет. Насторожиться нужно тогда, когда привычные способы улучшить настроение перестают работать: и фильмы смотреть неинтересно, и наряды выбирать не хочется, да и вкусная еда тоже не радует», - предупредила специалист.

По ее словам, если такое состояние длится более двух недель, сопровождается упадком сил и снижением работоспособности, то необходимо обратиться за помощью к врачу-психотерапевту.

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