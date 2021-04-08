РИАМО - 8 апр. Движение транспорта восстановили в переулках в Таганском районе Москвы после обрушения строительных лесов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел вечером в среду. Строительные леса обрушились во время реконструкции трехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал, были повреждены два автомобиля.

Перекрывалось движение по Серебряническому переулку от Серебрянической набережной в направлении Тессинского переулка. Там пропускали только проживающих в соседних домах.

Также был перекрыт Большой Николоворобинский переулок от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.

На месте происшествия работали городские службы. Сейчас движение восстановлено.

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