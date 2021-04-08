РИАМО - 8 апр. Московский музыкальный театр «Геликон-опера» отметит свой 31-й день рождения 10 апреля. Начиная с 8 апреля, зрителям будет представлена особая программа «Блиц-опера», которая объединит артистов разных жанров. Об этом сообщает пресс-служба театра.

На сцену вместе с геликоновцами выйдут представители многих жанров сценического искусства – от классической оперы до диско.

«Пандемия показала, что актеры без сцены, без зрителей задыхаются – как и от этого страшного вируса. Нам хотелось, чтобы «Блиц-опера» стала торжеством творчества, торжеством жизни!» — сказали в пресс-службе.

Постановщиком концертов выступает художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. Гала-концерты «Блиц-опера» состоятся 8, 9 апреля в 19 часов, 10, 11 апреля — в 14 и в 19 часов.

Перед спектаклем зрители смогут посетить уникальную выставку исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам таких мастеров, как Л. Бакст, А. Головин, М. Ларионов, С. Судейкин. Подобная выставка проходит в Москве впервые и имеет большое историческое значение.

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