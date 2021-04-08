РИАМО - 8 апр. Пожар произошел в жилом доме в Алтуфьевском районе Москвы утром в четверг, в результате инцидента погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: Путевой проезд, дом 24, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС РФ по столице в 04:57. Пожар произошел в одной из квартир.

Пожар ликвидировали на площади в 5 квадратных метров в 05:31. К тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 27 человек.

Двух пострадавших в результате пожара передали наряду скорой медицинской помощи. В ходе реанимационных действий они скончались.