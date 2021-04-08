РИАМО - 8 апр. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в 2021 году в Краснодарском крае и Подмосковье, сообщает оргкомитет фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Минспорта России, Минцифры России, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России с 2019 года. В программе фестиваля — турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

В соревнованиях участвуют известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, российские гольфисты, сборные команды зарубежных стран.

В текущем году фестиваль пройдет 4 мая в Gelendzhik Golf Resort (Краснодарский край), 25 июля — в Links National Golf Club (Московская область), 19 сентября — в Dmitrov Golf Resort (Московская область).

Участие в соревнованиях примут женская сборная России по гольфу, представители органов государственной власти и дипломатических представительств иностранных государств, а также известные спортсмены.

В 2020 году фестиваль «Сильные фигуры» прошел в сентябре на поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе.

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