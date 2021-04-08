РИАМО - 8 апр. С 12 по 30 апреля в России пройдут уроки по теме «Цифровое производство» в рамках проекта «Урок цифры», сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Основная задача проекта — знакомство школьников с современным миром цифровых технологий и ранняя профессиональная ориентация.

Новый урок всероссийского проекта подготовлен экспертами фирмы «1С» в рамках образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики.

Ученики 1-11 классов узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. В видеолекции специалисты фирмы «1С» расскажут об основных принципах цифровизации производства. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы начальной, средней и старшей школы.

Материалы для учителей и школьников будут доступны на сайте проекта «Урок цифры». Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома самостоятельно либо с родителями. Преподаватели смогут также воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе.

Проект «Урок цифры» проводится в РФ с 2018 г. Организаторы — Минпросвещения России, Минцифры России и организация «Цифровая экономика». Партнеры проекта — ведущие технологические компании в области ИТ.