РИАМО - 8 апр. В четверг в Подмосковье и столице ожидаются дождь и снег, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области — 3-8 градусов.

Скорость южного ветра составит 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%.

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