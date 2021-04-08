РИАМО - 8 апр. В столице проводят благоустройство территорий возле трех станций Московских центральных диаметров - Печатники, Курьяново и Щукинская, работы планируется завершить летом, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что будет заменено старое и установлено новое освещение. Это будет сделано для повышения безопасности пешеходов. Территорию около новых станций будут освещать около 200 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Пространство около станции МЦД Щукинская станет транспортным хабом для автобусов. Там появятся три линии посадки на общественный транспорт, остановки будут объединены в единый комплекс. Также запланирована установка табло с временем прибытия автобусов.
Новый наземный переход обустроят на пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского. Он сделает дорогу к МЦД удобнее для пешеходов.
«Одна из точек притяжения в районе Щукино – сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей его имя. Здесь заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, установят фонари с энергосберегающими лампами», - уточнил Бирюков.
Бирюков добавил, что возле станции Курьяново запланировано обустройство велодорожки, открытие пунктов проката велосипедов и самокатов, автомобильной парковки.
В 2019-2020 годах были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности вблизи 27 станций МЦД.
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