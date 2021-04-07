РИАМО - 7 апр. Столичный суд приговорил Александра Александрова и Анастасию Гривкову к 16,5 и 3,5 годам лишения свободы за убийство, грабеж, вымогательство и лишения свободы девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Весной прошлого года в мусорном контейнере у жилого дома на улице Кастанаевской нашли задушенную девушку 1997 года рождения. Ранее в полицию обратилась ее знакомая, которая рассказала, что с телефонного номера потерпевшей ей пришли сообщения с требованиями выкупа.

Соучастники обманом заманили жертву в квартиру, где напали на нее, связали руки и ноги скотчем и переместили на кухню квартиры. В течение двух дней злоумышленники удерживали девушку в квартире, лишая воды и еды, а также подвергали избиению, требуя передачи денег и наркотиков.

Кроме того, Александров открыто похитил телефон потерпевшей и отправлял ее знакомой сообщения с требованием передачи выкупа. Затем он задушил девушку ремнем. Гривкова же помогла Александрову погрузить тело убитой в пакет и поместить в мусорный контейнер.

Суд приговорил Александрова к 16 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Гривкову – к 3 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.