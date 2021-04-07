РИАМО - 7 апр. Число выданных градостроительных планов земельных участков в Подмосковье за первый квартал 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«За первый квартал 2021 года в Московской области для целей проектирования выдано порядка 9 тыс. градостроительных планов земельных участков, что на треть больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года (6400 ГПЗУ)», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

По его словам, более 2,5 тыс. градпланов приходятся на объекты нежилого назначения, что составляет около 30% и говорит о перспективе создания новых рабочих мест в регионе в будущем.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали городские округа: Истра, Домодедово, Одинцовский и Раменский.

Около 17% выданных для нежилых объектов ГПЗУ приходится на торговлю и склады, по 12% – на сельскохозяйственные и производственные объекты, 3% – на социальные объекты.

Услуга по подготовке и регистрации ГПЗУ была оцифрована одной из первых и стала доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг 2017 года. Также в дополнение к ГПЗУ заявителю в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.