РИАМО - 7 апр. Автоматические станции контроля столицы, которые проводят замеры воздуха на предмет повышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, не выявили отклонений в результате пожара на складе в Люберцах, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Возгорание в складском здании в Проектируемом проезде №4296, д. 8, произошло вечером в среду. Общая площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м.

По данным ближайших к пожару автоматических станций контроля загрязнения атмосферы «Жулебино» и «Кожухово», расположенных с подветренной стороны от пожара, роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе не отмечено. Превышений ПДК не зафиксировано.

Максимальные значения взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, которые являются индикаторами горения, составили 0,2 ПДКмр.

Для оперативного контроля экообстановки в ближайших к месту пожара жилых районах столицы направлена передвижная лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В настоящее время метеорологические условия способствуют эффективному рассеиванию загрязняющих веществ. Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не прогнозируется.