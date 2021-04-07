РИАМО - 7 апр. Из-за экономии времени на приготовление пищи россияне не отказываются от приготовления полуфабрикатов, но существует ряд правил для выбора качественных полуфабрикатов, сообщила врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

«В наше активное время людям иногда сложно готовить, а полуфабрикаты делают процесс значительно быстрее. Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции», – сказала Черняева в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что люди больше интересуются качеством полуфабрикатов и изучают информацию на упаковках перед приобретением. Она напомнила, что, чем меньше продуктов в составе, тем лучше.

«Если это мясная продукция, то первым пунктом в составе должно быть мясо. Чем меньше состав полуфабриката, тем лучше. В идеале мясо, соль, специи и все. Без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов. Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость», – объяснила Черняева.