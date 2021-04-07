РИАМО - 7 апр. В среду во всех регионах России стартовали мероприятия для школьников, посвященные здоровому образу жизни в рамках акции «Будь здоров!», мероприятия проходят до 17 апреля, сообщает пресс-служба организаторов.

«Усвоение правильных привычек в школьном возрасте очень важно для дальнейшего формирования полноценной, успешной личности. В рамках Дня здоровья АНО «Национальные приоритеты» совместно с Роспотребнадзором, Минздравом России и онлайн-платформой «Учи.ру» при содействии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» запускает уроки по здоровому образу жизни для учащихся 1–9-х классов», - говорится в сообщении.

Программы разработаны при участии экспертов Роспотребнадзора. Занятия помогут сформировать культуру здорового образа жизни у школьников, пополнить их знания о принципах и правилах здорового образа жизни и помогут внедрить эти знаний в повседневный быт учащихся.

Интерактивные уроки включают в себя теоретическую часть, красочные интерактивные задания, игры и командные викторины. Занятия будут проходить по единому подготовленному сценарию во всех субъектах РФ. Школьники узнают о полезных привычках, которые помогут им сформировать правильное отношение к собственному здоровью и образу жизни, включая правильное питание.

Задания классного часа также ориентированы на развитие личности учащихся и формирование творческого мышления, а интерактивный формат урока поможет развивать у детей навык командной работы.

Присоединиться к инициативе и провести такой урок может любой учитель. Для этого нужно получить материалы и инструкции, доступные бесплатно на сайте zdorov.uchi.ru или в личных кабинетах учителей на платформе «Учи.ру». Все учителя, принявшие участие в классном часе, будут награждены благодарственными письмами.