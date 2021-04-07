РИАМО - 7 апр. Пожарным удалось локализовать пожар, произошедший в складском помещении в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании склада по адресу: Проектируемый проезд №4296, д. 8, поступила в 17:51. Позже площадь выросла до 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили ранг сложности №3.

Был создан штаб тушения пожара. В 21:15 — локализация пожара на площади 6 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 32 единицы техники и 100 человек.