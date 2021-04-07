РИАМО - 7 апр. Для 1836 девятиклассников из 27 школ Щелкова прошел интерактивный экологический урок, посвященный раздельному сбору отходов по двухпоточной системе «Два Бака». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Для каждого городского округа площадка для экскурсии выбирается индивидуально и всегда в границах самого муниципалитета, чтобы дети и их родители могли сразу применять полученные знания на территории своих округов. Важно не просто поделиться теорией, но и показать, что это легко применимо в быту, и сегодня раздельный сбор отходов доступен каждому жителю Подмосковья», - сказала председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова.

Ученикам рассказали, как правильно разделять отходы, кто их вывозит, на какие комплексы по переработке отправляют мусор, и, как устроена система раздельного сбора отходов в области в целом.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, чтобы успеть провести такие уроки в каждом городском округе региона, увеличивается число занятий в неделю, а также создана база для подключения к этим урокам учеников из разных школ.

Раздельный сбор отходов начался в Подмосковье с 2019 года. Местные жители собрали уже более 2,7 млн т. отсортированных отходов, часть из которых переработают во что-то полезное. В Подмосковье работают уже десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Постепенно создается комплексная система по увеличению доли перерабатываемых отходов.