РИАМО - 7 апр. Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения Олегу Навальному и юристу ФБК (внесен в реестр иноагентов - ред.) Любови Соболь, а также еще двум муниципальным депутатам, им назначили запрет определенных действий, передает Nation News.

Ранее фигуранты находились под домашним арестом по «санитарному делу».

Олег Навальный, Любовь Соболь, а также муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Люся Штейн обязаны с 20:00 до 06:00 не покидать жилого помещения. Также им запретили пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением вызова полиции или скорой.

Фигурантам дела вменяют угрозу массового заражения коронавирусом из-за призыва к участию в несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января. Уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено 25 января.