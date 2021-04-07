РИАМО - 7 апр. Масса спортивных объектов появится после благоустройства «Парка Яуза» в пойме реки Чермянки на северо-западе столицы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».

Там появятся прогулочные маршруты с удобными спусками к воде и спортивная зона с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами. На заброшенной территории построят эколого-просветительский центр площадью более 1,2 тыс. кв. м. В нем будут работать интерактивные выставочные залы, кинозал и профлаборатория.

Запланирована реконструкция стадиона «Отрада». На месте заброшенного футбольного поля сделают новое с подогревом для игры в любое время года. На месте хоккейной коробки уже построен небольшой крытый ледовый комплекс из некапитальных конструкций.

В парке создадут площадку для мероприятий: построят большую сцену с навесом, гримерной и лавочками для зрителей. Летом со специальной вышки тут будут показывать кино.

Тропинки и велосипедные дорожки приведут в порядок. В некоторых местах поставят закусочные и туалеты. По всему парку посадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Вдоль берега реки Чермянки для удобного подхода к воде сделают настилы и смотровые площадки. Вдоль берега посеют луговой газон. Также в парке поставят жилища и кормушки для разных птиц.

Второй участок будущего парка расположился вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В нем построят эколого-просветительский центр, созданный для изучения актуальных профессий будущего в сфере экологии.

В этой части парка построят необычное сооружение – экотропу на сваях. Ее планируют сделать с обеих сторон вдоль реки и соединить мостиками.

Для любителей велосипедных трюков сделают специальную площадку с препятствиями. Тренажерами в спортивной зоне смогут пользоваться даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Существующую детскую площадку отремонтируют, а также создадут три новых игровых зоны.

После завершения этих работ жители районом Отрадное и Южное Медведково получат комфортное общественное пространство у воды.

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