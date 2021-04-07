РИАМО - 7 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора строительной компании, которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, шесть лет назад с фирмой, возглавляемой подозреваемым, был заключен договор подряда на выполнение работ по строительству складских сооружений. Объект возводили в интересах одного из госзаказчиков на территории Камчатского края. Компании был перечислен аванс - более 700 млн рублей.

Однако подрядчик взятые на себя обязательства не исполнил и работы не выполнил. Полученные деньги он похитил через вывод их счета сторонних организаций.

«В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России поМоскве, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено 19 обысков на территории трех субъектов РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, средства связи, компьютерную технику, электронные носители информации.

Бывшему генеральному директору строительной компании предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Столичный суд отправил подозреваемого под домашний арест.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и задержание всех возможных участников противоправной деятельности», - добавила Волк.