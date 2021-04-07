РИАМО - 7 апр. Абитуриентов на Дни открытых дверей пригласили колледжи сферы культуры Московской области, мероприятия запланированы на апрель, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В этих учебных заведениях учится порядка 2 тыс. студентов, а конкурс при поступлении составляет три человека на одно место.

Каждый год порядка 30 студентов колледжей становятся лауреатами конкурсов, среди которых крупные и престижные. В прошлом году победительницей телевизионного шоу «Голос» стала студентка третьего курса Московского губернского колледжа искусств (отделение «Эстрадное пение») Яна Габбасова.

Двери учреждения откроют для творчески одаренных абитуриентов. Так, студенты получат личную консультацию, познакомятся с преподавателями, смогут узнать о профессии, показать свои таланты, стать участниками мастер-классов.

День открытых дверей пройдет 10 апреля в 1-м Московском областном музыкальном колледже. В рузский и талдомский филиалы Московского губернского колледжа искусств абитуриенты смогут попасть 17 апреля. Красногорский филиал Московского губернского колледжа искусств будет ждать абитуриентов 18 апреля.

В Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева и Московском областном базовом музыкальном колледже имени А. Н. Скрябина День открытых дверей пройдет также 18 апреля.