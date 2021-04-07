РИАМО - 7 апр. В электронном сертификате вакцинированного от коронавируса укажут сведения загранпаспорта, для этого надо будет заполнить данные на портале госуслуг, сообщает Газета.ru.

«Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

По его словам, правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируют для того, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала для путешествий. Во время тестирования нового сервиса в сертификате указывали данные российского паспорта.

В России за последние сутки выявили 8 294 новых случая коронавируса. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 9 445 человек. С начала пандемии в стране выявили 4 606 162 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 101 480 смертей, выздоровели 4 229 480 человек.

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