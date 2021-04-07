РИАМО - 7 апр. Площадь пожара в складском помещении на Проектируемом проезде №4296, д. 8 в Люберцах увеличилась до 6 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание на складе произошло вечером в среду. В 19:04 пожару присвоили ранг сложности №3.

По состоянию на 19:57, площадь пожара составляет 6 тыс. кв. м.

Создан штаб тушения пожара. К тушению привлечены 32 единицы техники и 100 человек, в том числе от МЧС России: 18 единиц техники и 55 спасателей.