РИАМО - 7 апр. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предложил обязать пожилых автомобилистов раз в три года проходить медицинское освидетельствование для допуска к управлению машиной, передает Nation News.

Такое заявление эксперт сделал на онлайн-конференции на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения», организованной медиагруппой «Патриот». По его мнению, верхнюю границу возраста для водителей устанавливать не нужно, однако стоит следить за их здоровьем.

«Я бы не ставил границ. Есть пожилые люди, которые очень хорошо водят. А что касается справок и прохождения дополнительных обследований здоровья — да, здесь я согласен, какой-то допконтроль должен быть. Принуждать человека каждый год получать справку о том, что он может управлять транспортным средством, некорректно, но раз в три года можно», — сказал Солдунов.

Также эксперт положительно оценил практику, согласно которой систематические нарушители ПДД должны будут пересдавать водительский экзамен.

Ранее другой эксперт предложил привязать размер штрафов к стоимости автомобиля.