РИАМО - 7 апр. Фракция «Справедливая Россия» в среду внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего возраста россиян для выхода на пенсию, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, граждане РФ будут выходить на пенсию в 55 лет (женщины) и в 60 лет (мужчины).

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. <…> Это наша принципиальная позиция», — прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов.

Также Миронов уточнил, что партия настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. По мнению эсеров, ПФР – «неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание».

При этом Миронов добавил, что экономии денег, которую изначально должна была обеспечить пенсионная реформа, не вышло.

Рост пенсий и новые экзамены в ГИБДД: Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2021 года>>