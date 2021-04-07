РИАМО - 7 апр. Акция «Самый ценный пассажир» прошла в Дубненской городской больнице, автоинспекторы рассказали роженицам, что при подборе автомобильного кресла для ребенка нужно ориентироваться на его рост, возраст и вес, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Некоторые кресла делают универсальными для детей разных возрастов, например, 0+/1 или 2/3. Эти кресла обеспечивают не такую качественную защиту, как правильно подобранные.

Также молодым мамам советовали обращать внимание на материалы, из которых сделано кресло, и на маркировку соответствия Европейскому стандарту безопасности – ECE R44/03 или ECE R44/04. Все автокресла подлежат обязательной сертификации в России.

Семье женщины, которая выписывалась из роддома в день акции, подарили детское автокресло.

«После выхода из родильного дома контроль за безопасностью и качеством жизни новорожденного полностью ложится на плечи родителей. Нам приятно быть причастными к обучению родителей в том числе мерам безопасности при дорожном движении с детьми», – сказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

По данным ВОЗ, в случае ДТП риск травмирования младенца без автокресла возрастает до 71%, а детей постарше – до 54%. В странах с большим количеством машин применение автокресел является обязательным для детей до 12-летнего возраста.